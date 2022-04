KUULSUSTE HALL ⟩ Vanim olümpiamedali võitnud Eesti sportlane

Tähelepanuväärne on seejuures, et esmatutvust sõudmisega tegi tulevane maailmameister alles 16-aastaselt Viljandis, pärast varakult katkenud flirti ujumise, suusatamise, kergejõustiku ja korvpalliga. Sõudmises aga avaldus heade kehaliste eelduste ning tugeva töötahtega Jaansoni anne üsna kiiresti. Tagantjärele räägitakse koguni, et Eesti noortekoondisse oli perspektiivikas noormees pääsenud ilma ainsagi veetreeninguta, ent kui ta siis viimaks veele jõudis, sai ta õige pea ette näidata esimesed korralikud võistlustulemused.