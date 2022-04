BLOGI ⟩ City sai väravaterohkes Meistrite liiga poolfinaalis Reali üle mõrumagusa võidu

Tundus, et Reali õuel hakkabki päike paistma, kuid City jätkas armutult. Üks võimalus tekkis teise järel ning kuigi avapoolaeg lõppes 3:1, siis 53. minutil saatis nende ponnistusi edu. Fernandinho suurepärase tsenderduse vormistas väravaks Phil Foden.

Kuigi kõik statistilised näitajad olid City kasuks (ka kollaseid kaarte teeniti üks rohkem, muide üks neist anti peatreener Pep Guardiolale), siis vaid ühe väravaline edu korduskohtumiseks Santiago Bernabeul ei ole Inglise klubi jaoks ideaalne, kuid parem, kui viik või kaotus. Järgmisel kolmapäeval on Hispaania pealinnas oodata üht vägevat vutilahingut, kus väravatest juba puudu ei tule.

Kuigi mõlemal meeskonnal on pika hooaja peale tekkinud probleeme vigastustega (Cityl eeskätt kaitseliinis), siis võib arvata, et Etihadi staadionil toimuvad avakohtumises pannakse mängu kogu ründearsenal.

Väravasoonel on City ründetäht Kevin De Bruyne ning ka Realil on Vinicus Junior, kes on värava löönud kolmes viimases Meistrite liiga kohtumises. Muide, Madridi klubi on viimases neljas võõrsilmängus löönud keskmiselt 2,75 väravat.