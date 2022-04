OTSEBLOGI ⟩ Meistrite liiga poolfinaal: Real tuli varajasest kaotusest välja, kuid City on löönud neli väravat

Kuigi mõlemal meeskonnal on pika hooaja peale tekkinud probleeme vigastustega (Cityl eeskätt kaitseliinis), siis võib arvata, et Etihadi staadionil toimuvad avakohtumises pannakse mängu kogu ründearsenal.

Väravasoonel on City ründetäht Kevin De Bruyne ning ka Realil on Vinicus Junior, kes on värava löönud kolmes viimases Meistrite liiga kohtumises. Muide, Madridi klubi on viimases neljas võõrsilmängus löönud keskmiselt 2,75 väravat.