Süütuse tõestamine läheb Heiki Nabile kalliks maksma

Kahekordse maailmameistri ja olümpiamedalisti dopingusaaga algas mullu jaanuaris, mil tema kehast leiti keelatud aine letrosooli jälgi. Nabi ja tema kaitsja Paul Keres vandusid, et test oli saastunud ning see polnud teadlik spordipettus. Eesti Antidopingu ja Spordi­eetika Sihtasutuse (EADSE) distsiplinaarkomisjon määras paljudest veenmiskatsetest hoolimata tippmaadlejale kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Nabi leer kaebas otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), mille istung toimub Šveitsis 11. mail. «Ma ei tunne mingisugust erilist ärevust, sest see teema on käinud juba pikalt. Ootan lihtsalt head lahendust. Mulle on ammu asjad selged. Olen süütuse tõestamiseks teinud kõik, mis minu võimuses,» lausus maadleja.