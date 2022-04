Ela kaasa ⟩ Kas täna selgub teine ROG «CS:GO» Meistriliiga edasipääseja?

Kolmanda mängupäeva eel on oma edasipääsu kindlustanud juba SC e-Sports. Järgnevate kohtade eest käib aga tihe rebimine, sest esimese ringi mängudest pääseb edasi vaid neli võistkonda. Suurepärast tulemust on näidanud aga CEE Championsilt Meistriliigasse jõudnud Faceitpolice, kes on võitnud kaks mängu, neist ühe juba edasi pääsenud võistkonna SC e-Sports vastu. Samuti on häid mänge näidanud Team Clowns, kes on viiest mängust võitnud kolm.