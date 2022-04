BLOGI ⟩ Kanepi pani 20 aastat noorema ürgtalendi vastu kogemused mängu ja võttis kindla võidu

Noor tšehhitar on välja hõiganud, et ta tahab saada esireketiks. Tõsi, paljudel on see soov, ent Fruhvirtoval leidub ka potentsiaal. Vähemalt nii arvab hinnatud treener Patrick Mouratoglou, kes on umbes kümnendi jagu töötanud ka Serena Williamsiga.