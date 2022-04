Venelastele «ei», Djokovicile «jah»: vaktsineerimata tennisestaar pääseb Wimbledoni

Wimbledoni korraldajad teatasid neljapäeval, et Djokovic pääseb Inglismaal väljakule, sest temalt ei nõuta koroonasertifikaati.

27. juunist kuni 10. juulini toimuval turniiril ei saa osaleda Venemaa ja Valgevene tennisistid. Djokovic on varasemalt teatanud, et tema seda otsust ei toeta. «See [mis Ukrainas toimub] pole sportlaste süü. Kui poliitika ja sport omavahel segunevad, siis lõppeb see tavaliselt halvasti,» leidis Djokovic.