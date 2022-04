Ronaldo lõi värava, kuid United lasi käest ilmselt viimase võimaluse pääsemaks Meistrite liigasse

Old Traffordil 73 000 pealtvaataja silme all toimunud mängu domineeris täielikult Chelsea. Vaatamata sellele, et külalistel oli väravavõimalusi oluliselt rohkem, kulus tervel tund, enne kui Marcos Alonso pealelöök leidis läbi tabaposti tee mööda David de Geast.

Kulus vaid kaks minutit, kui Cristiano Ronaldo tegi suurepärase rünnakud ning lõi palli omakorda Edouard Mendy selja taha.

United on viimasest kuuest mängust võitnud vaid ühe, lisaks on saadud kaks viiki. 55 punktiga tabelis kuuendal kohal oleval Unitedil on lootused Meistrite liigasse pääseda tuhmunud.