M-Sport jättis noore ralliässa pardale

Horvaatia MM-rallil sõitis 26-aastane Fourmaux juba kolmandal kiiruskatsel teelt välja. Viimase aasta jooksul on ta teinud avarii kõigil viiel asfaldirallil, kus on osalenud. Seetõttu kaaluti M-Spordis tõsiselt, mida Fourmaux’ga edasi teha. Ent vähemalt Portugali ralliks on mehe koht Rally1-autos kindel.