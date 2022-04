Vaata ülekannet ⟩ Selguvad võistkonnad, kes esindavad Eestit Kesk- ja Ida-Euroopa «CS:GO» Meistrivõistlustel

CEE Champions ehk Kesk- ja Ida-Euroopa CS:GO Meistrivõistlused on regiooni suurim «CS:GO» e-spordi turniir, mida peetakse kolmandat korda. Kes on need kaks võistkonda, kes esindavad Eestit sellel aastal? - See selgub nädalavahetuse jooksul!