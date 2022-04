Tenniselegend peab järgnevad kaks ja pool aastat kahjuritest kubisevas vanglas veetma

Seadusest tulenevalt pidi Becker avalikustama kõik oma varad, et need saaks jaotada võlausaldajate vahel, kellele tenniseäss võlgnes pankroti väljakuulutamise ajal ligi 60 miljonit eurot.

Nüüd ootab tenniselegendi Wandsworthi vangla. Tegemist on Londonis asuva vanglaga, mis avati juba 1851. aastal. Timesi andmetel on väga vana maja on kehvasti renoveeritud ning viimase raporti kohaselt ka lagunev, ülekoormatud ning kahjureid täis.