Eesti koondise peatreeneri klubi ütles venelastest ja valgevenelastest lahti: värbame mehi, kes ei tekita lisaprobleeme

TKH jaoks pole tegemist kõige hõlpsama otsusega, sest viimasel kolmel hooajal on venelased ja valgevenelased mänginud klubis üpris suurt rolli. Näiteks lõppenud hooajal, kus meeskond jõudis Poolas veerandfinaali, esindasid neid Dmitri Kozlov, Daniil Kurašov, Aleksandr Rodionov, Jegor Škodenk, Aleksandr Škrabov, Robert Koretška, Jegor Rožkov, Mihhail Šabanov ja Nikolai Siti.

«Praeguses olukorras pole meil muud valikut,» viitas Rozwadowski Ukrainas toimuvale sõjale, mille algatas Venemaa ja keda on Valgevene aidanud. «Venelasi ja valgevenelasi kasutades käituksime isekatena. Peame vaatama suurt pilti. Moraaliküsimuse kõrval on oluline ka see, kuidas näevad sponsorid ja fännid meie klubi. Värbame mängijaid, kelle tiimi kuulumine ei kergita kulme ega tekita lisaprobleeme.»