Eesti rattasportlased näitasid tublisi tulemusi

«Hommikusel tiimikoosolekul pandi mind ja Emil Herzog meeskonnale kapteniteks. See sõit oli kõige pikem ja raskem võistlus, mis mul siiani on olnud,» ütles Pajur jalgrattaliidu pressiteate vahendusel. «Kohe stardist alates hakkasin ründama, sest plaan oligi sõit raskeks teha. Kuna võistluse alguses on kõik värsked, siis ega ma vahet sisse ei saanud. Otsustava rünnaku tegi minu tiimikaaslane Emil, kes sai lõpuks 60 kilomeetrit enne lõppu vahe sisse ja edasi see aina kasvas. Veidi hiljem saime üheksamehelise grupiga minema, kus oli koos minuga veel kolm tiimikaaslast. Töötasime ilusasti koos ja saime peagrupiga vahe sisse. Sama grupiga tulime ka üle finišijoone ja sellest grupist olin ma parim. Tulemuseks tubli teinekoht, millega ma olen väga rahul.»