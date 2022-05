Djokovic kardab vanglasse saadetud tenniselegendi vaimse tervise pärast

Aastatel 2013–2016 oli Becker Djokovici treener ja nüüd tunnistas tema endine hoolealune, et tunneb sakslasele kaasa. Koos võideti kuus suure slämmi tiitlit.

«Ta on lähedane sõber, kes treenis mind kolm-neli aastat. Ta on mulle lähedane inimene, kes on mind suure eduni aidanud. Ma olen rabatud,» tunnistas Djokovic Madridi turniiril ajakirjanikele.