Ukraina tennisist vabandab Venemaal mängimise eest: ma olin pime ja elasin fantaasiamaailmas

Tsurenko on parimal juhul leidnud ennast maailma edetabelis 23. kohalt ja võitnud karjääri jooksul 4 WTA-tiitlit. Ometi kahetseb ta nüüd, et jätkas pärast 2014. aastat Venemaal peetud turniiridel osalemist. Just tol aastal annekteeris Venemaa Krimmi poolsaare ja okupeeris osaliselt Donbassi regiooni, luues seal Luhanski ja Donetski rahvavabariigid.