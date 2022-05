Kõik tänavuse Majori tiimid on selgunud, võitu hakkab jahtima ka eestlane

«CS:GO» kõige nimekam turniir PGL Major, mis seekord leiab aset Belgias, on kohe algamas. Nüüdseks on selgunud kõik meeskonnad, kes ihaldatud karika nimel võistlustulle asuvad. Terve aprilli jooksul on kvalifikatsiooniturniiridel käinud tihe rebimine, et üldse põhivõistlusele pääseda.