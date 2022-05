Kas KHL variseb kokku? Soomlased esitasid oma hokimeestele ultimaatumi

KHLi too IIFHi otsus aga ei puudutanud, sest kuigi pealtnäha on see rahvusvaheline võistlus – sellele viitab ka sarja nimi, kontinentaalne –, siis tegelikult on tegemist avatud Venemaa meistrivõistlustega, kus osalesid üksikud võõrklubid.