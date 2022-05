FOTO ⟩ Otepää MK-etapil säranud norralanna elas üle verise õnnetuse

«Ma ei mäleta eriti palju, vaid seda, et istusin teepervel. Nägu on valus ja silmad tuimad, aga muidu on kõik hästi. Arstid olid mu aju pärast veidi mures, sest ma ei mäletanud paar minutit mitte midagi,» kommenteeris Knotten VG-le antud intervjuus.