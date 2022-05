AJALOORÄNNAK ⟩ 1986. ja 1990. aasta MMid: Jumala käsi ja maagiline Milla

Itaallased said korraldusõiguse sobival ajal: nende klubijalgpall oli parasjagu tõeliselt õide puhkenud, mille märgiks olid AC Milani kaks järjestikust Euroopa karikavõitu. Ka teised Itaalia klubid olid eurosarjades edukad: Sampdoria triumfeeris 1990. aastal karikavõitjate karikasarjas, UEFA karikasarja finaal oli aga Itaalia siseasi, kus Juventus alistas Fiorentina. Suur osa maailma jalgpallurite koorekihist mängis toona just Itaalia klubides.

Tšiili disklahv tulenes nende väravavahi Roberto Rojase käitumisest: kuulsal Maracanã staadionil peetud valikmängus Brasiiliaga, kus Tšiili vajas võitu, visati Rojase poole kohtumise 67. minutil (Brasiilia 1 : 0 eduseisus) tribüünilt tõrvik. Rojas teeskles, et sai sellega pihta, ning demonstreeris kohtunikule näo peal olevat verist haava, mille peale Tšiili koondis protestiks platsilt minema jalutas. Kõik märgid viitasid sellele, et Brasiilia võib saada tehnilise kaotuse ja Tšiili pääsu MMile, ent järgmisel päeval avaldati pildi- ja videomaterjal, mille pealt oli selgelt näha, et tõrvik oli Rojasest meetri kaugusele prantsatanud ning väravavaht oli ennast kindasse peidetud žiletiteraga hoopis ise vigastanud! Uskumatult ebasportlik tegu jättis Tšiili eemale ka järgmiselt MMilt, Rojasele määrati aga eluaegne võistluskeeld. Pika karistusega löödi ka meeskonna peatreenerit Orlando Aravenat ja tiimi arsti Daniel Rodriguezt – hilisem uurimine tuvastas, et Aravena oli arstile raadio teel öelnud, et Rojas pikali jääks ja et ta kanderaamil minema kantaks.