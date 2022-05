Olümpiaatleedil tuli sõja eest põgenemiseks jalgsi Kiievist välja jalutada

Sõjast sai ta teada sõna otsese mõttes rongivagunis. «Mul oli Zaporižžjas treeninglaager ja 24. veebruaril pidin tööasjus olema Kiievis. Ma reisisin rongiga. Kell 5 hommikul äratas mu abikaasa mind, helistas mulle telefonile ja ütles: «Katja, Kiievis on kuulda plahvatusi. Sõda on alanud.»

Ärkasin just üles, ma ei saanud millestki aru. Ma kartsin väga. Läksin pesema – ja kuulen, kuidas teised reisijad hakkavad helistama, naised hakkavad nutma. Siis sai enam-vähem selgeks, et olukord on tõsine.