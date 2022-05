Kiievit kaitsnud Ukraina tennisist: jäin ellu, aga abikaasa ärevus oli väga suur

Üks meediastaare Venemaa poolt Ukrainas korraldatavas sõjas sai Stahhovskist just spordi pärast. Kas ta tunnetas, et endise sportlasena, kes on harjunud meediaga suhtlema, tuleb nüüd sõja ajalgi seda rolli täita? «Alguses ma ei tundnud, et peaksin seda oma spordist saadud tuntuse tõttu tegema. Kui läksin Kiievisse riiki kaitsma, polnud mul mingit plaani sel kombel tähelepanu saada,» vastab Stahhovski.