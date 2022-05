Meenutus 2018. aastast: Aafrika šamaanid panidki Cityle ja Guardiolale needuse peale?

Neli aastat tagasi loobus City Elevandiluuranniku staari Yaya Toure teenetest ning see otsus küttis toona Mustal mandril kirgi. Toure pakkus, et Guardiolal tuleb edaspidi Aafrika mängijatega «probleeme». Tema agent Dimitri Seluk läks aga märgatavalt kaugemale.

«Jumal näeb kõike. Viis, kuidas ta käitus klubi legendi Yayaga, pööras Aafrika tema vastu. Paljud Aafrika loobusid City toetamisest. Olen kindel, et paljud šamaanid ei lase Guardiolal tulevikus Meistrite liigat võita. Talle pannakse Aafrikast needus peale. Elu näitab, kas mul on õigus või mitte,» vahendas The Sun Seluki sõnu 2018. aastal.