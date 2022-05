UEFA karmi käe tagajärg: Venemaa jalgpalliliit kaalub Aasiasse kolimist

«Ses suunas tuleb töötada. Aasia konföderatsioonil on 47 liiget. Arvan, et vajaliku häältearvu saamine on reaalne. Meid toetavad kõik neli Kesk-Aasia riiki (endistest selle regiooni liiduvabariikidest kuulub Kasahstan teatavasti UEFAsse - toim). Lisaks on olemas Hiina, Mongoolia, Iraan, Süüria, Põhja-Korea, Vietnam, Kambodža. India suhtub meisse positiivselt,» loetles Gerkus Venemaale sõbralikke riike.

Ta lisas: «Jaapan ja Austraalia on vastu, võimalik, et ka Lõuna-Korea. Aga peab pidama läbirääkimis, pooled toetushääled saab kokku. Suures osas on ka Araabia riigid meie poolel. Kus on praegu reaalsem saada pooled hääled, UEFAs või Aasias? Vastus on minu meelest selge.»