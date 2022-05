Suri 18-aastane jalgpallur, kes hüppas kolleegide ja treenerite kiusu tõttu rõdult alla

Jalgpalluri isa rääkis kohalikule meediale, et polnud poja kannatustest teadlik. «Need inimesed, kes minu poega kiusasid, ei saa aru, mida nad teinud on,» lausus ta.

FC Gimpo teatas sotsiaalmeediasse tehtud postituses küll jalgpalluri surmast, kuid ei rääkinud sõnagi kiusamisest. «Woorim Jung on meie seast lahkunud ning ta on nüüd üks taevas olevatest tähtedest. Me ei unusta kunagi sinuga veedetud aega ja ühist kirge jalgpalli vastu.»