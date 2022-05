Liverpool jõudis saavutuseni, mida suutnud vaid üksikud klubid

Kui Inglismaa meistrivõistlustel tuleb niikuinii kõikidel võistkondadel mängida 38 kohtumist, siis ülejäänud võistlussarjades sõltub mängude arv meeskonna edust. Liverpool on juba praeguseks võitnud Inglismaa liigakarika ehk selles võistlussarjas mängiti kuus kohtumist.

Lisaks on Liverpool jõudnud finaali Inglismaa karikavõistlustel ehk ka selles võistlussarjas koguneb Liverpoolile kuus mängu. Olgu lisatud, et finaal peetakse 14. mail ning Liverpooli vastaseks on Chelsea.