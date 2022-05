Putinit toetanud plakat jahmatas hokimängijat

Nordström tunnistas Expressenile antud intervjuus, et tal oli pärast Pekingi olümpiamänge keeruline klubi juurde naasta, kuid ta tegi seda sellest hoolimata. Mõni päev hiljem puhkes sõda.

«Sel päeval, kui sõda algas, oli meil regulaarne meditsiiniline läbivaatus. Kõik oli uus. Me ei kohtunud meeskonnast mitte kellegagi ja mängisime järgmine päev nii, et ei näinud kedagi. Me ei kuulnud klubilt midagi ega teinud trenni,» kirjeldas rootslane.