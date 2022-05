Londoni tippklubi madalseisu lõpetanud hispaanlane teenis uue kopsaka lepingu

Londoni Arsenalil pole viimastel aastatel liiga hästi Inglismaa kõrgliigas läinud. Viimati mängiti UEFA Meistrite liigas 2017. aastal ning aasta varem lõpetati Inglismaa kõrgliigas esinelikus. Pärast seda on parimaks jäänud viies koht.

Tänavu on Arsenal Arteta juhendamisel näidanud hoopis paremat jalgpalli. Eriti heasse vormi on jõutud pärast aastavahetust ning viimasest 13 mängust on võidetud koguni üheksa. Sellega hoitakse liigatabelis kinni neljandast kohast ning sellega pääsetaks tuleval hooajal ka Meistrite liigasse.