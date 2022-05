Kas võit tuleb Eestisse? Need neli tiimi on Majori suurimad favoriidid

Just nüüd on suurepärane aeg heita viimane pilk turniiri suurimatele favoriitidele. Vaatame üle meeskondade vormi nii viimasel ajal kui ka eelnevate Majorite jooksul.

FaZe

Eesti parima «CS:GO» mängija Robin «ropz» Kooli kodumeeskond FaZe on terve 2022. aasta jooksul näidanud üles pidurdamatut hoogu. Euroopa segatiim on tänavu võitnud juba kaks turniiri ning suutnud ennast HLTV maailma parimate meeskondade edetabelis hoida esikohal neli nädalat järjest.

FaZe on viimastel aastatel aktiivselt oma koosseisu uuendanud, et leida perfektne viisik, kes lõpuks suudaks kauaoodatud karika koju tuua. Viimasel ajal võib FaZe'i fännide nägudest välja lugeda tavalisest suuremat rahulolu.

FaZe'i kuldne kolmik ropz, Twistzz ja broky on kõik väga heas hoos. Fännid tunnevad aga muret raini tegemiste pärast, kelle esitused aasta alguses jätsid soovida. Õnneks on norrakas oma tulemustega vaikselt kuid kindlalt oma tiimikaaslastele järele jõudmas.

Kõige suurem surve lasub aga meeskonna kaptenil (IGL) Karriganil. 32aastane taanlane on oma karjääri lõpusirgel. Tegu on vaieldamatult ühe parima kapteniga kogu «CS:GO» maastikul, ent Majori võitu tema arvel veel endiselt ei ole. Mehe kindel soov on see probleem kiirelt lahendada. FaZe on sel aastal pidanud 26 mängu, millest 21 on võidetud.

NAVI

Tiitlikaitsja, kelle käsutuses on kogu ajaloo üks parimaid «CS:GO» mängijaid. Lisaks sellele on tiimi ridades veel kaks meest, kes 2021. aasta mängija valimistel kümne parima hulka pääsesid.

Paraku pole maailmas toimuvad sündmused Ukraina e-spordiorganisatsiooni puutumata jätnud. NAVI mängijad on kurtnud, et treenimiseks on olnud aega kõvasti vähem kui tavaliselt. Lisada juurde veel mure oma kodumaa ja lähedaste pärast ei mõju kindlasti hästi.

Sellest hoolimata on NAVI näidanud häid tulemusi seni toimunud turniiridel ja fännid loodavad, et hoolimata kõigest suudetakse ka sel korral võit koju tuua (NaVi on mullune võitja). NAVI unistust hoiab elus s1mple, kelle hoog lihtsalt ei rauge, toimugu maailmas mis iganes.

Cloud9

Cloud9 on Ameerika ühendriikide põgusalt varjusurmas olnud meeskond, mis taasäratati ellu, kui sellega liitusid korraga kõik Gambiti mängijad, kellel ei ole võimalik osaleda turniiril Venemaa organisatsiooni all.

Statistilise eelistuse Cloud9 küll saab, sest tegu on 2018. aastal Majori võitnud meeskonnaga, aga praeguse koosseisuga pole sel midagi pistmist. Sellegipoolest on Cloud9 tugev favoriit – 2021. aasta parimate mängijate edetabelis surus ennast kuue esimese sekka kokku kolm praegust tiimiliiget. PGL Major Stockholm 2021 turniiril jagati 3.-4. kohta ja HLTV edetabelis hoitakse 3. kohta.

G2

Turniiril on teinegi segameeskond, kes on koondanud enda hulka mängijaid üle terve Euroopa. G2 on suure pinge all nii fännide kui iseenda silmis, et murda needus, mis neile viimase kahe aasta jooksul igas finaalis alati kaotuse on toonud. G2 saavutas teise koha viimasel Majoril, IEM Katowice 2022 turniiril ja IEM 16. ja 19. hooajal (neljast kaotusest kolmes on süüdi NAVI).

Meeskonna suurimaks staariks on hetkel nii G2 fännide kui ka kogu maailma «CS:GO» huviliste üllatuseks hiljuti vaid 17aastaseks saanud M0nesy. Noor venelane liitus G2-ga otse NAVI noorteakadeemiast.

Ilma suurema võistluskogemuseta otse maailma tippmeeskonnaga liitunud yellow flash (M0nesy mängusisene hüüdnimi) on näidanud ennast väga heast küljest. Levima on hakanud arvamus, et noormees on oma oskuste poolest peaaegu sama heal tasemel kui maailma parim mängija, M0nesy endine mentor, s1mple.