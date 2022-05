Meedia: jalgpallimaailma üks suurimaid talente on teinud tuleviku otsuse

Möödunud suvel ja isegi sel talvel seondati Mbappet kõige enam Madridi Realiga, kes jõudis sel nädalal Meistrite liiga finaali. Mullu soovis Real 100 miljoni eest Mbappet enda juurde meelitada, ent see ei õnnestunud.

Nüüd tuli Prantsusmaa väljaanne Le Parisien lagedale informatsiooniga, et Mbappe on sootuks enda valikuid muutnud ning soovib PSG ridades jätkata. 23-aastane prantslane olevat suusõnalise kokkuleppe PSG-le andnud ning nüüd on tehing ainult vormistamise küsimus.