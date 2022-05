Ukraina sportlane kergitas saladuseloori, miks täpselt pagesid kodustatud venelased sünnimaale

Kohe, kui Ukrainas algas sõda, pagesid mitmed kodustatud venelased oma sünnimaale. See tekitas Ukrainas pahameelt ning üldsus ei taha neid sportlasi enda värvides enam nähagi.

Samas leidus ka neid, kellel oli reaalne põhjus oma sünnimaale naasta. «Nadjezda Belkina on endiselt Ukrainas ja kuulub Ukraina sõjavägede koosseisu. Tema suhtes ei ole kellelgi midagi öelda, kuna ta jäi Ukrainasse püsima. Samas Olga Abramova naasis sünnimaale, kuna tal on seal väike laps. Oksana Moskalenko osas võin öelda, et ta pages sünnimaale, kuna muretses enda vanemate pärast. Ta püüdis nendele sõja ajal toeks olla,» lausus Dmitrenko väjaandele Kamp-sport antud usutluses.