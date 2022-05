Kuuele Hispaania tennisistile mõisteti kokkuleppemängude eest karmid karistused

Tennise terviklikkuse eest hoolitsev agentuur ITIA andis teada, et tegu oli ühe kõige suurema juhtumiga tennises, mis hõlmas organiseeritud kuritegevust. Kõik kuus tennisiti tunnistasid ennast süüdi ja said tingimisi kaheaastased vanglakaristused. Lisaks sellele määrati neile mängukeelud vahemikus seitsmest kuni 22 aastani.

Märska kopsakamad rahatrahvid määras ITIA. Fornell-Mestresile määrati 250 000 euro suurune trahv, millest 200 000 on tingimisi. Ülejäänud viiele mängijale määrati trahvid kogusummas 465 000 eurot, millest 395 000 on tingimisi.

Kõige edukam süüdi mõistetud mängijatest on olnud Fornell-Mestres, kelle parim koht maailma edetabelis on 236. Ta on võitnud karjääri jooksul kaks ATP Challenger-taseme turniiri.