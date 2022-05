29 INGLIT ⟩ Ukrainlased lõid sõjas hukkunud sportlaste auks mälestuslehe

8. mai seisuga on veebilehel välja toodud 29 inglit, nagu manalateed läinud atleetide kohta öeldakse.

Kõige noorem lahkunu on 11-aastane iluvõimleja Jekaterina Djatšenko, kes hukkus venelaste poolt Mariupolile visatud pommitabamuse tulemusena. Kõik ohvrid on veebilehel välja toodud koos pildiga ning juurde on lisatud ka nende saavutused ning viimne hingetõmbepaik.