OTSE ⟩ Algab «CS:GO» maailma suursündmus Major Antwerp 2022

Eesti parima «CS:GO» mängija Robin «ropz» Kooli kodumeeskond FaZe on terve 2022. aasta jooksul näidanud üles pidurdamatut hoogu. Nad on tänavu võitnud juba kaks turniiri ning suutnud ennast HLTV maailma parimate meeskondade edetabelis hoida esikohal neli nädalat järjest. Lootus, et eestlane tõstab pea kohale kõige ihaldatuma karika on tänavu suurem kui kunagi varem.