Ogier on Portugal kruusaralli eel ärevil: kõik on nii uus

Pärast seda võttis Ogier mõneks ajaks aja maha, kuid eelmisel nädalal istus ta taas Toyota Yarise Rally1 auto rooli, et läbida sellega esimesed kilomeetrid ka kruusa peal. «Pärast kolmekuist pausi on see (uuesti autosse istumine – K.J.) paras väljakutse,» tunnistas Esapekka Lappiga masinat jagav prantslane ausalt.

Seda, kuidas tal võiks Portugalis minna, kaheksakordne ilmatšempion öelda ei osanud. «Võrreldes eelmise korraga on auto juba päris palju muutunud, lisaks on see minu jaoks esimene kruusaralli sellega ehk kõik saab olema väga uus – see auto käitub tunduvalt teistmoodi kui eelmise põlvkonna omad. Minu jaoks on see justkui täiesti uus õppeprotsess, et uuesti teada saada, kus on mu piirid. Raske hinnata, kus me võiksime võrreldes teistega olla, kuid kui võistlus algab, siis saame selle kärmelt teada,» lausus Ogier.