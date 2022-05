VAATA ÜLEKANNET ⟩ PGL Major Antwerp jätkub, «CS:GO» suurturniir on jõudnud neljanda päevani

Nagu juba harjumuspäraseks saanud, toob ametlik Eesti ülekannete partner E-sport Meedia Grupp teieni just need kõige põnevamad matšid. Mänge kommenteerivad Karl-Alari Varma ja Steven Tiirik.

13:00 - Astralis vs Liquid

16:45 - Bad News Eagles vs MIBR

20:30 - Forze vs Imperial