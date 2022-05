Putin ei osalenud traditsioonilises hokimatšis, põhjuseks võib olla tervisemure

Kremlist teatati, et Putin tahtis jääle tulla, kuid vahetult enne matši pidi ta selle siiski vahele jätma. Maailma meedias spekuleeritakse, et põhjuseks võis olla hoopis Putini põdur tervis.

Sotšis toimuval mängul on tavapäraselt lisaks Putinile kohal mitmed endised ja praeguse hokilegendid ning palju teisi kuulsaid nägusid. Muidugi on peoperemees tavaliset tõusnud mängu staariks ja visanud palju väravaid. Kuid mitte sel aastal.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Putinil oli plaan matšil osaleda, kuid lõpuks jättis ta selle vahele. Newseweek on spekuleerinud, et põhjuseks võib olla presidendid tervis. Aftonbladeti andmetel oli Putin tõesti Sotšis kohapeal, kuid ei ilmunud jäähalli. Küll saatis ta kõigile videotervituse.