Kas hoki MMil tõmbab pikima kõrre Soome treeneriga?

Jäähoki on spordiala, kus olümpia-aastatel jagatakse välja kaks tähtsat medalikomplekti. Kord nelja aasta jooksul toimuvale suurpeole vaatamata ei kao kalendrist kuhugi ka maailmameistrivõistlused. Need algavad täna Tamperes ja Helsingis ning Soome ja soomlased on MMiga seoses igas mõttes tähtsates rollides.