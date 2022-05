Järgmine suur üleminek Euroopa jalgpallis: Lewandowski valmistub Bayernist lahkuma

33-aastasel Lewandowskil on Bayerniga kehtiv leping vähemalt kuni järgmise aastani. Esialgu oli Bayern Lewandowski müümisele vastu, kuid neljapäeval kirjutas Saksa meedia, et klubi juhtkond on leebunud.

Lewandowski on Bayerni ridades mänginud alates 2014. aastast ning kuigi järgmisel suvel saaks temast vabaagent, siis tema tingimus Münchenile oli uus kolmeaastane leping. Bayern olevat olnud nõus ainult aastase kontrahtiga, sest nende kirjutamata reegel on, et üle 30-aastaste mängijatega ei sõlmita pikki lepinguid.

Nüüd on sakslased teda valmis müüma 40 miljoni euro eest. Väidetavalt on Kataloonia klubi valmis selle summa välja käima. Varem on Hispaania väljaanded kirjutanud, et Lewandowski on Barcelonaga juba lepingutingimustes kokkuleppele jõudnud.