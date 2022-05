INTERVJUU ⟩ Euroopa suurturniiril Eesti au kaitsvad e-sportlased: ainult võit rahuldab meie ootuseid

8. aprillil lõppes ROG «CS:GO» Meistriliiga teine hooaeg. Pingelises finaalis tõusis Eesti meistriks justnimelt SC e-Sports. Loorberitele puhkama jääda aga ei saa. Juba 14. mail astutakse taas võitlustulle.

Uurisime meeskonna esindajatelt, kuidas eesootavateks katsumusteks valmis ollakse.

Kas ainult Eesti mängijatest koosnev tiim tuleb teie meelest rahvusvahelisel turniiril kasuks või kahjuks?

Vaatame suuremat pilti rahvusvahelistel turniiridel, mida on juba aasta-kaks domineerinud NAVI, kuhu kuuluvad ukrainlased ja venelased. Nende keelebarjäär on üpriski pisike. Tegelikult on kommunikatsioon ja info kohale jõudmine üks kõige tähtsamaid asju e-spordis edu saavutamiseks, seega jah – vaid Eesti mängijatest koosnev nimistu tuleb ainult kasuks.

Eelmisel aastal jõudsite CEE Champions turniiriil kohamängudeni. Kas olete sellel aastal kuidagi teisiti valmistunud?

Vaadates eelmist aastat, kus play-off’ides kaotasime turniiri hilisemale võitjale, siis võime öelda, et tolleaegse taseme kohta võisime rahul olla. Rääkides valmistumisest – meie mängijad töötavad argipäeviti 7-9 tundi päevas ühise eesmärgi nimel, et tuua Eesti «CS:GO» skeenesse mõni suur tiitel. See tooks eestlastele ka sponsorluse kohapealt abi juurde, sest reaalsuses Eestist mingisugust toetust saada on üpriski keeruline.

Kvalifikatsioonimängudel abistas teid suure kogemusega Kevin «HS» Tarn, kuid põhiturniiril ta ei mängi – mida õppisite ta kaasamisest? Kui suure augu tema lahkumine jättis?

Saime pigem just kogemust juurde ning õppisime pisidetailide lihvimist, milles ta on geenius. Me teadsime, et Kevin meiega pikaajalises perspektiivis ei jätka ning olime selleks nii vaimselt kui ka e-sportlikult ette valmistunud. Oleme tegelikult uue mängijaga juba kaks nädalat harjutanud ning tema andekus on väga suur.

Käesolevast hooajast liitus teiega Levadia eSpordi mängija zfx. Kuidas tema kaasamine on SC e-Sportsi mängupilti muutnud?

Peale fejtZi lahkumist teadsime, et vajame AWP mängijat ning zfx on Eesti skeenes Kristjanile ainuke konkurent ja suudab asendada tema rolli üks-ühele. Mängupilt ei muutunud, vaid rääkisime pigem, kuidas ta suudaks fejtZi rolli kõige paremini asendada.

Tiimi treener LETN1 on kogemustega mees, kui suur on tema panus Sc e-Sportsi edus?

Oleme talle väga tänulikud tema poolt veedetud aja eest meie tiimis. Kahjuks jäi see lühikeseks ning nii juhtuski, et Hiina gigant TYLOO ostis ta lepingu alt välja.

Kui head tulemust turniirilt ootate?