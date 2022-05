OTSEBLOGI ⟩ FC Flora võõrustab heategevuslikus «Mängus rahu nimel» legendaarset Kiievi Dõnamot

Mängupäeval on täispileti hind 15 ja sooduspiletil 10 eurot. Pensionärid ning kuni 12-aastased lapsed pääsevad mängule tasuta. Mängupäeval on staadionil ka annetuskastid, kuhu saab annetada meelepärase summa.

«Mängu esimene eesmärk on juhtida tähelepanu sõjale, et me ei harjuks pidama sõda igapäevaseks. Niisugused sündmused nagu homne mäng aitavad tähelepanu hoida. Loodetavasti suudame ka Ukraina toetuseks raha koguda,» ütles Flora peatreener Jürgen Henn.

Flora ridades pole ühtegi ukrainlast, kuid side selle riigiga on olemas Joonas Tamme näol, kes põgenes sõja alguses Ukrainast ja on Poltava Vorsklast laenul. «Väga kurb on näha seda kõike, mis Ukrainas toimub. Minu meeskonnakaaslased on Poltavas, kus praegu on vist kõik turvaline, aga üldine pilt on väga halb,» nentis Tamm.