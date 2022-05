Rindel haavata saanud endisel Kiievi Dõnamo väravavahil tuli kolm päeva kannatada, et haiglasse pääseda

«Kui Venemaa riiki sisse tungis, viis Svjatoslav oma pere Lvivi oblastisse ning liitus seejärel ise vabatahtlike kaitsjatega ning liikus rindele. Arvestades, et ta polnud kunagi varem armees teeninud, tuli tal läbida kiirkursus, pärast mida suunati ta Lõssõtšanski lähistele.

Esialgu seal lahinguid ei toimunud, kuid aja jooksul on Luhanski piirkond muutunud sõja tulipunktiks ning nõnda sai ka Sõrota esimese lahingukarastuse. Paraku osutus see karmiks: ta sai vaenlase miinide all vigastada.