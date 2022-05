Peagrupis finišeerunud Taaramäe püsib Itaalia velotuuril poodiumikohal

Väga sündmusterohke mägine etapp sai oma lõpplahenduse Napoli tänavatel. Edu saatis jooksikuid, keda ei suutnud peagrupp kinni püüda. Lõpuks oli finišisirgel koos kolm ratturit ning kõige teravamat jalga näitas De Gendt, kes lõpetas 10 aastat kestnud ootuse Itaalia velotuuril. Just nõnda kaua läks tal aega, et taas Itaalias etapivõit noppida. Kokku oli see talle viies etapivõit suurtuuridel.