Venemaalt pagenud Ukraina võrkpallur: küladest läbi sõites nägin koolide seintel suuri Z-tähti. Seda oli valus vaadata

«Venelased kardavad oma meelt väljendada, sest nad võidakse iga öeldud sõna pärast vastutusele võtta. Nad kardavad oma riiki. Ma küll ei jälginud kuni praeguseni väga palju sealseid uudiseid – vaatasin televiisiorist pigem filme, mistõttu olin poliitikast väga kaugel –, kuid praegu neid vaadates näen, et asi on läinud tunduvalt kaugemale kui 1939. aastal. Venemaa meedia on fašismi täis: kodustele räägivad nad ainult seda, et kõik on hästi ja kõik läheb plaanide kohaselt.