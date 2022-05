Taaramäe pudenes Girol esikolmikust välja

«Ma ei tundnud viimasel tõusul ennast kõige paremini, seega üritasin lihtsalt kuttidel kannul püsida. Teadsin, et finiši eel muutub trass veidi laugemaks ning mul tuleb [võidu püüdmiseks] viimasest kurvist esimesena väljuda. Andsin endast kõik ning pärast kõiki neid kannatusterohkeid aastaid ei olegi mul sõnu kirjeldamaks seda, kuidas praegu ennast tunnen,» rääkis Giro'l karjääri teise etapivõidu saanud Hindley finišis.

Taaramäe ületas finišijoone 40ndana, kaotades võidumehele üle 14 minuti. Ühtlasi tähendas see, et viis etappi üldarvestuses esikolmikusse kuulunud eestlane pudenes nüüd 28. kohale. Kaotust roosat särki kandvale Juan Pedro Lopezile (Trek-Segafredo) on 13.24.