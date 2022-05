Mbappe õrritas jalgpallifänne: minu tulevik saab peagi selgeks

Tema tuleviku üle on arutatud pikalt ning kõige rohkem on Mbappe nime seostatud Madridi Realiga. Samas pole ka välistatud, et ta jätkab karjääri praeguse leivaisa juures. Nüüd õrritas jalgpallitäht fänne.

«Miks ma nii aeglane olin? Kõiki pooli tuleb austada. Inimesed ootasid minust paljut ja see on normaalne. Minul on ka kiire, aga see ei puuduta ainult mind. Aga nüüd on see põhimõtteliselt tehtud, ainult mõned detailid on jäänud,» lisas värskelt kolmandat korda Prantsusmaa kõrgliiga parimaks mängijaks valitud ründaja.