VAATA ÜLEKANNET ⟩ PGL Major 2022 uus nädal toob eestlastele taaskord närvipinget

Taaskord on võistlustules ka Eesti oma poiss Robin «ropz» Kool koos oma võistkonnaga Faze Clan. Seni ühe kaotuse ja kaks võitu kotti pistnud Faze tahab kindlasti tõusvas joones jätkata. Vaatame, kas see neil ka õnnestub!

13:00 Copenhagen Flames vs FaZe

13:00 BIG vs Vitality

16:45 NIP vs FURIA

16:45 G2 vs Outsiders

20:30 ENCE vs Heroic

20:30 Cloud9 vs Imperial