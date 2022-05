Tennisetähed ikkagi saabuvad Tallinna: septembris toimub Eestis WTA-turniir

Naiste tennise katusorganisatsioon WTA täiendas tänavust mängukalendrit, septembrikuu viimasele nädalale on märgitud WTA 250 taseme kategooriasse kuuluv Tallinn Open. Eesti Tennise Liit kinnitas, et tegemist on õige informatsiooniga, kuid täpsem info avaldatakse lähipäevadel.