Reeglitele vilistav Hamilton võib saada võistluskeelu

Sky Sportsi reporter Ted Kravitz avaldas, et Hamilton on saanud FIA-lt hoiatuse ning kui järgmisel etapil Barcelonas saab ta veel osaleda, siis reeglitele vilistades võib ta Monaco etapilt kõrvale jääda.

«Hamilton on öelnud, et nad võivad teda trahvida palju tahavad, kuid see pole nii lihtne. Kui FIA otsustab, et nad ei tee sõitjale tehnilist kontrolli, siis võib juhtuda, et nad ei lase tal vormeliga boksiteelt lahkuda,» avaldas Kravitz ühe variandi, kuidas Hamiltoni võib karistada.

Tänavu teatas FIA, et hakkab jälgima teravamalt just sõitjaid ja nende ehteid. Nimelt pole võistluse ajal lubatud sõitjatel kasutada ühtki ehet ning nad peavad autosse istudes need enda kehalt eemaldama.

See pole vastuvõetav aga Hamiltonile, kes sõitnud aastaid ringradadel ringi, kandes näiteks mitut kõrvarõngast või neeti. Nõnda astus seitsmekordne maailmameister Miamis üsna iroonilise sammu. Hamilton saabus ajakirjanike ette ning tal oli keha küljes koguni kaheksa sõrmust, käel veel kolm kella, lisaks kaelas mitu üsna paksu kaelaketti.