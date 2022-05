VAATA ÜLEKANNET ⟩ PGL Major 2022 kaheksandal päeval selgitatakse välja viimased edasipääsejad

Eesti parim «CS:GO» mängija Robin «ropz» Kool koos oma võistkonnaga Faze Clan on koha kaheksa parima seas juba välja teeninud. Samuti leiame edasipääsenute seast maailma parima mängija «s1mple'i» koos NAVI-ga. Kes liitub nendega täna?

13:00 Heroic vs Vitality

16:45 G2 vs FURIA

20:30 Copenhagen Flames vs Imperial