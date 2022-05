Vanameister Loeb: ma tõesti ei tea, mida oodata

Kuigi tänavu M-Spordi Ford Puma hübriidautosse istunud Loeb on seni kaasa teinud vaid ühel mõõduvõtul, siis Monte Carlost teenitud 27 punkti hoiavad teda neljandal kohal. See tähendab, et Portugalis ei pääse ülikogenud prantslane ka teepuhastamisest.